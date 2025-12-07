LVBP: Cardenales prevaleció ante Tiburones en partido de mucho peso

Suscríbete a nuestros canales

Con empate de tres en la 5ta casilla llegó la jornada de este 6 de diciembre en la LVBP; ese triunvirato estuvo conformado por Cardenales de Lara, Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes y los dos primeros chocaron en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Lo que ocurrió en los innings 2 y 3 dio forma y fondo al eventual lauro de los pájaros rojos. En cada entrada se marcó 2 anotaciones.

Cuatro sencillos consecutivos trajeron las 2 primeras con Yohendrick Piñango, Gabriel Moreno, Alejandro Mejía y Danry Vásquez metidos en la papa; luego correspondió al Capitán Ildemaro Vargas remolcar a Rafael “Balita” Ortega con hit, mientras Piñango impulsó al dar elevado de sacrificio con el que Luisángel Acuña se engomó.



En breve más detalles…



