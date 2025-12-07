LVBP

LVBP: Cardenales prevaleció ante Tiburones en partido de mucho peso

Con lo suficiente, la ofensiva marcó el camino con rallys dos rally de 2 

Por

Harold Capote Fernández
Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 11:34 pm
LVBP: Cardenales prevaleció ante Tiburones en partido de mucho peso
Suscríbete a nuestros canales

Con empate de tres en la 5ta casilla llegó la jornada de este 6 de diciembre en la LVBP; ese triunvirato estuvo conformado por Cardenales de Lara, Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes y los dos primeros chocaron en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Lo que ocurrió en los innings 2 y 3 dio forma y fondo al eventual lauro de los pájaros rojos. En cada entrada se marcó 2 anotaciones.

Cuatro sencillos consecutivos trajeron las 2 primeras con Yohendrick Piñango, Gabriel Moreno, Alejandro Mejía y Danry Vásquez metidos en la papa; luego correspondió al Capitán Ildemaro Vargas remolcar a Rafael “Balita” Ortega con hit, mientras Piñango impulsó al dar elevado de sacrificio con el que Luisángel Acuña se engomó.


En breve más detalles…
 
 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada MLS
Sabado 06 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol