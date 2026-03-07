SPB: Marinos va por el título en 50 años de historia

Suscríbete a nuestros canales

Tras concretarse la fusión con Gladiadores, Marinos de Anzoátegui vivirá un regreso soñado al Gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz, también conocido como “La Caldera del Diablo”, en la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto.

El equipo, que será dirigido por el argentino Silvio Santander, saltará al tabloncillo como uno de los grandes candidatos al título y con intenciones de, no solo igualarse con Trotamundos de Carabobo entre los máximos ganadores del baloncesto venezolano, sino de saborear la gloria como en los mejores tiempos. Además de eso, la franquicia cumplirá 50 de fundado, por lo que promete ser una participación especial en la liga.

Cifras:

50: Años de fundado que cumplirá la franquicia oriental en la temporada 2026.

11: Número de títulos en el baloncesto venezolano, ganando el último en la temporada 2015.

Una mezcla de veteranía y juventud estarán comandado el Acorazado Oriental, liderados por leyendas de la selección nacional como Gregory Vargas y Néstor Colmenares, mientras que, Carlos Fulda y Jesús Memo, quienes han representado a la Vinotinto de las Alturas en los últimos años, también serán parte de esa nutrida plantilla que contará el quinteto para la venidera presentación.

El eterno: Gregory Vargas

Después de llevar a dos títulos a Gladiadores de Anzoátegui en los primeras dos ediciones de la SPB, Gregory Vargas regresará a Marinos como el capitán y principal referente del quinteto oriental en la venidera temporada del baloncesto venezolano.

El ‘Super Ratón’ destacó entre los nominados al MVP en las últimas dos campañas y llegará a 2026 igualado con Óscar Torres como los jugadores con más títulos en Venezuela.

SPB por Meridiano

Este 7 de marzo inicia la temporada 2026 de la SPB, y los fanáticos podrán disfrutarla a través de la señal de Meridiano Televisión, que transmitirá juegos exclusivos durante la ronda regular, comenzado con el Piratas de La Guaira y Guaiqueríes de Margarita.