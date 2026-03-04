Mercado SPB 2026: Se realiza el Draft de Frontinos del Táchira bajo la modalidad de préstamo

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento estratégico de cara a la temporada SPB 2026, la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) inició este miércoles 4 de marzo un Draft virtual extraordinario de jugadores pertenecientes a la organización Frontinos del Táchira. El proceso permite que los equipos participantes del circuito nacional tomen, bajo la figura de préstamo, a piezas de la divisa tachirense para fortalecer sus plantillas para la venidera zafra.

Los tres primeros picks del Draft

La jornada virtual ha estado marcada por la velocidad de las selecciones, destacando a jóvenes talentos y figuras establecidas que reforzarán a los quintetos de las diferentes regiones del país:

Allan Cabrera a Brillantes del Zulia: El equipo marabino hizo uso del primer pick global para hacerse con los servicios de Cabrera. Con este movimiento, Brillantes busca blindar su rotación con una pieza de probada capacidad en la pintura. Christians Gutiérrez a Cocodrilos de Caracas: El conjunto de la capital no dejó pasar la oportunidad y seleccionó con el segundo turno al habilidoso Gutiérrez. El jugador se integrará a la estructura sauria para aportar dinamismo en el perímetro. Eduardo Ríos a Marinos de Anzoátegui: El Acorazado Oriental cerró el podio de las primeras elecciones tomando a Ríos con el tercer pick. La incorporación de Ríos le otorga a la divisa oriental una presencia física importante para la lucha en los tableros.

Un formato para dinamizar la liga

La modalidad de préstamo implementada para este draft de Frontinos busca garantizar que los jugadores mantengan el ritmo competitivo mientras la organización tachirense define sus próximos pasos institucionales. Para el resto de los equipos de la SPB, representa una oportunidad de oro para adquirir talento nacional sin comprometer contratos a largo plazo, equilibrando así el nivel de competitividad en ambas conferencias.

Se espera que en las próximas horas se completen las rondas restantes de este sorteo virtual, el cual sigue siendo monitoreado de cerca por la prensa especializada y la fanaticada a través de los canales oficiales de la liga.