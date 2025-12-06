LVBP: David Peralta confirmó esta trascendental decisión sobre su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Para el presente torneo 2025/2026 David Peralta, después de 11 años, volvió a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), donde comenzó en la 2005/2006 como parte de los Tigres de Aragua, su único año con ellos, además de que jugó de manera ininterrumpida entre el 2011/2012 al 2014/2015 con los Bravos de Margarita.

Al conjunto insular regresó al play el pasado 2 de noviembre, desde entonces ha acumulado 11 partidos en los que se ha ido de 36-9 con 1 doble, 1 cuadrangular, 2 carreras remolcadas, 6 anotaciones, 6 bases por bolas y 7 ponches como parte de una línea ofensiva en:

.250 de average

.357 en porcentaje de embasado

.361 de slugging

.718 en OPS

Por tener 38 primaveras, se pensó que este retorno podría ser su última incursión el cónclave para del mismo modo, concluir una exitosa y admirable carrera en el mundo de los bates, guantes y pelotas, algo que confirmó en horas recientes mientras participó en “El Podcast”, programa de la LVBP.

“Sí, yo creo que ya es definitivo, ya es una decisión tomada. No creas que fue de un día para otro, ya llevo un año, un año y pico hablando, preguntando, consultando cómo es porque uno tiene que prepararse para eso”.

Como parte del proceso, Senger David compartió lo que estimó más complejo en la vida posterior a los diamantes:

“Creo que lo más difícil es cuando le llega el momento a uno de que ya tiene que apartarse de lo que uno ama, que es el beisbol, creo que lo que uno va a extrañar, lo que voy a extrañar del beisbol es jugarlo, siempre eso va a estar ahí porque creo que lo que uno más va a extrañar es esto, los compañeros, compartir, los viajes”.

David Peralta ejemplo de resiliencia

“Todo en la vida tiene su momento de decirle adiós, y yo creo que ya me toca. Va a ser un momento difícil pero ya es hora de dedicarle full tiempo a la familia, ver a mis niños crecer”. Concluyó.

En la MLB, Peralta comenzó en las sucursales de los Cardenales de San Luis como lanzador, empero, una lesión le obligó a dejar esas funciones, algo por lo que otro se hubiera retirado, pero él no, sacó a relucir ímpetu, determinación y pulió habilidades como bateador y jardinero, siendo así firmado por los D-backs de Arizona.

Con las serpientes arribó a Grandes Ligas en 2014 donde estuvo corrido hasta 2024; su ciclo en Arizona hasta mediados de 2022 cuando fue cambiado a Rays de Tampa Bay. Para 2023 estuvo con Dodgers de Los Ángeles y el año pasado en Padres de San Diego.

En 2018 ganó el Bate de Plata y en 2019 el Guante de Oro.