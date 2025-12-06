LVBP: ¿Regresará Máximo Acosta con Tiburones de La Guaira?

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Máximo Acosta ha sido uno de los más destacados de la temporada 2025-2026 de la LVBP para Tiburones de La Guaira. Y es que hablamos de un pelotero que supo responder tanto ofensiva como defensivamente, ganándose además el cariño de la fanaticada.

Tiburones a la expectativa

Si bien el desempeño del grandeliga venezolano resaltó en todos los aspectos, al final debió parar sus actividades con el equipo durante el pasado 16 de noviembre. Desde entonces, la organización lo ha extrañado inmensamente, y es por eso que no pierde las esperanzas de sumarlo al roster antes de que finalice la ronda regular.

Según varios reportes, Tiburones de La Guaira podría contar con Máximo Acosta en algún punto de la décima semana de campeonato (del 15 al 21 de diciembre). La intención y el compromiso de ambas partes existe, solo que factores externos podrían evitar que eso suceda.

Por lo pronto, cabe recordar que el infielder de 23 años dejó la presente zafra con excelentes números ofensivos, los cuales lo mantienen en el top-5 dentro del conjunto escualo.

Números de Máximo Acosta en la temporada 2025-2026