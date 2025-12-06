LVBP: Esta leyenda de Leones se ofreció para ser coach de pitcheo del equipo para la 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

Con una historia tan rica y extensa en la LVBP, uno de los nombres más destacados de Leones del Caracas desde su fundación es el de Urbano Lugo Jr. Y es que como muchos recordarán, el conjunto capitalino conquistó el título en 1987 gracias a una joya de pitcheo de él que terminó en no hit no run.

Urbano, cerca de regresar a Leones

Ahora, varias décadas después de esa proeza, el legendario lanzador venezolano estuvo muy cerca de regresar a la organización de sus amores. Su intención no era otra que aportar su sabiduría y conocimientos a los lanzadores del equipo de cara a la temporada 2025-2026 de la LVBP.

Sin embargo, todo quedó en el aire. Según relató el propio Urbano Lugo en el podcast Rugido Melenudo, mucho antes de comenzar la presente zafra se ofreció a la organización para ser el nuevo coach de pitcheo.

"Antes de comenzar la temporada yo llamé a dos personas con cargos altos en la organización, y me les puse a disposición para trabajar como coach de pitcheo del Caracas antes de que ratificaran a (José) Alguacil como manager", relató.

Luego complementó: "Me dijeron: 'vamos a ver qué pasa más adelante y te estamos avisando'. Pues todavía estoy esperando".

A día de hoy, los Leones del Caracas están viviendo una terrible situación con el pitcheo, por lo que justamente ahora cobra mayor fuerza el haber contando desde un principio con una figura de experiencia y 100% comprometida con la franquicia.

"Cuando aprendes las buenas cosas de los antepasados que estuvieron en los Leones del Caracas, es lo que hay que darle continuidad para que pueda ser un equipo exitoso", finalizó.