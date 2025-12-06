Miss Grand prepara edición All Stars: Ganadora se llevará 1 millón dólares

Suscríbete a nuestros canales

La organización Miss Grand Internacional ha anunciado en sus redes sociales, una edición All Stars para el 2026. Una competencia que reunirá a reinas veteranas de diversos países, para competir en Tailandia, por un jugoso premio de 1 millón de dólares.

Un momento único en los concursos

Fue hace días que la organización liderada por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, dio a conocer el ambicioso proyecto, destacando que la primera edición es para misses que compitieron en el Miss Grand, Miss Universo u otro certamen, vuelvan por una oportunidad de mostrar su fuerza y talento.

“MGI All Stars (1a Edición) está llamando a todas las reinas que se atreven a volver a ser el centro de atención, sin importar en qué etapa del mundo una vez llamaste casa. Un nuevo capítulo comienza”, escribieron en el video de confirmación.

Aseguran que buscan mujeres icónicas que en sus años de participación en los certámenes más importante del mundo, no lograron ganar, pero siguieron evolucionando y preparándose, siendo hoy muy completas.

Más detalles

En un video posteado la mañana de este sábado 6 de diciembre, la organización ha revelado más detalles, como que las candidatas que deseen participar deben postularse a través de la aplicación [email protected].

Deben tener edad de 20 a 40 años, no importa el estado civil, madres y mujeres transgéneros pueden participar. La competencia comenzará el 25 de enero de 2026 en Tailandia, y la gran gala de coronación será el 13 de febrero.

La ganadora se llevará casa el título, corona y un premio de nada más y nada menos que 1 millón dólares.

La mencionada competencia, no tiene nada que ver con la elección de Miss Grand Internacional 2026, que se realizará en India, en el mes de octubre.