Miss Grand International 2025: Venezuela se impone en el top 5

La representante de Venezuela, Nariman Battikha avanza al top 5 del Miss Grand International 2025, siendo nombrada segunda entre las finalistas que se someterán a una temida ronda de preguntas.

Tras pasar varios filtros de finalistas, top 22 y 10, la Miss Grand Venezuela destacó en el desfile de traje de gala con un vestido de pedrería y capa verde que lució en el escenario del certamen de belleza.

En cuestión de minutos se conocerá a la nueva Miss Grand International 2025 y Venezuela tiene grandes posibilidades de posicionarse como ganadora, sin embargo, llegar al cuadro final de finalista es un logro luego de una mala racha en ediciones pasadas.