Próximos juegos de la LVBP EN VIVO y gratis aquí

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Si eres fanático de la LVBP, prepárate para disfrutar dos juegos imperdibles en la recta final de la temporada regular por Meridiano Televisión.

¿Dónde y cómo ver la LVBP?

Transmisión en señal abierta por Meridiano Televisión

Streaming GRATIS en: meridiano.net/meridianotv

También en HD por Simpleplus, Inter Go, NetunoGo y ABA TV Go.

Juegos destacados de la semana

Miércoles 3 de diciembre

Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes. Playball: 7:00 p.m.



Viernes 5 de diciembre

Cardenales de Lara vs Bravos de Margarita. Playball: 7:00 p.m.



No te pierdas ninguno de estos choques y vive la pasión de la LVBP donde sea que te encuentres. Sigue cada jugada, cada pitcheo y cada emoción con la mejor cobertura deportiva del país. Y si quieres más, sigue la acción de todos los juegos a través de la Jugada a jugada de meridiano.net/lvbp.