Próximos juegos de la LVBP EN VIVO y gratis aquí

Por Andrea Matos Viveiros
Si eres fanático de la LVBP, prepárate para disfrutar dos juegos imperdibles en la recta final de la temporada regular por Meridiano Televisión.
¿Dónde y cómo ver la LVBP?
Transmisión en señal abierta por Meridiano Televisión
Streaming GRATIS en: meridiano.net/meridianotv
También en HD por Simpleplus, Inter Go, NetunoGo y ABA TV Go.
Juegos destacados de la semana
- Miércoles 3 de diciembre
Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes. Playball: 7:00 p.m.
- Viernes 5 de diciembre
Cardenales de Lara vs Bravos de Margarita. Playball: 7:00 p.m.
No te pierdas ninguno de estos choques y vive la pasión de la LVBP donde sea que te encuentres. Sigue cada jugada, cada pitcheo y cada emoción con la mejor cobertura deportiva del país. Y si quieres más, sigue la acción de todos los juegos a través de la Jugada a jugada de meridiano.net/lvbp.