La emoción del beisbol venezolano sigue esta semana con los mejores juegos por Meridiano Televisión

Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 02:25 pm
Próximos juegos de la LVBP EN VIVO y gratis aquí
Por Andrea Matos Viveiros

 

Si eres fanático de la LVBP, prepárate para disfrutar dos juegos imperdibles en la recta final de la temporada regular por Meridiano Televisión.

¿Dónde y cómo ver la LVBP?

Transmisión en señal abierta por Meridiano Televisión
Streaming GRATIS en: meridiano.net/meridianotv
También en HD por Simpleplus, Inter Go, NetunoGo y ABA TV Go.

 

Juegos destacados de la semana

 

  • Miércoles 3 de diciembre

Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes. Playball: 7:00 p.m.
 

  • Viernes 5 de diciembre

Cardenales de Lara vs Bravos de Margarita. Playball: 7:00 p.m.
 

No te pierdas ninguno de estos choques y vive la pasión de la LVBP donde sea que te encuentres. Sigue cada jugada, cada pitcheo y cada emoción con la mejor cobertura deportiva del país. Y si quieres más, sigue la acción de todos los juegos a través de la Jugada a jugada de meridiano.net/lvbp.

