Flor Núñez regresa a Venezuela tras muchos años lejos

La tarde del lunes 1 de diciembre se confirmó que la querida y respetada actriz venezolana Flor Núñez regresará a Venezuela. La artista que lleva años viviendo en Miami, Estados Unidos, volverá a mostrar su talento y fuerza en un escenario nacional.

Regreso al país

La recordada Pastora Lara Portillo de la exitosa novela “El Desprecio”, presentará la pieza “Monólogo: El pecado de rosa”, en el país que la vio nacer, formarse y triunfar como una profesional de la actuación.

En la publicación posteada en Instagram, aparece Flor en el poster oficial de la pieza luciendo radiante con un vestido rojo y enorme sonrisa.

Aunque no especificaron la fecha de la llegada, la noticia ha despertado alegría en los internautas, por volver a ver una pieza de esa talentosa mujer criada en el 23 de enero.

“La primera actriz Flor Núñez regresa a Venezuela, después de su exitosa gira por varias ciudades de Estados Unidos con su monólogo, muy pronto”, escribieron en Instagram.

La pieza se trata de Rosa, una mujer atrapada entre su fe y su realidad con una comedia de humor negro que sacude la conciencia que sostiene a nuestra sociedad. La criolla ha presentado la pieza en Orlando, Miami y Jacksonville.

Triunfando

Flor estuvo participando este año en la serie de Telemundo “Velvet: El nuevo imperio”, compartiendo reparto con varios compatriotas como Lupita Ferrer, Víctor Cámara, Daniella Navarro, Luciano D’Alessandro y Sonya Smith.