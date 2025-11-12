Talento de Televisa desgarrada por la muerte de un ser querido

Suscríbete a nuestros canales

El triunfal regreso a la pantalla de Televisa de la conductora deportiva Vanessa Huppenkothen se ve empañado por un doloroso duelo personal al perder a un ser querido.

Conocida por su carisma y su paso por cadenas como ESPN y la propia Televisa, Huppenkothen compartió con sus más de dos millones de seguidores la triste noticia del fallecimiento de su perrita, 'Doña'.

“Doña: Te fuiste en un día muy especial. 17 años en esta tierra. Desde aquel día que te recogí del periférico, cambiaste mi vida; fuiste mi compañerita, la alegría de la casa, el amor más puro. Gracias por la felicidad y amor que me regalaste todos los días. Gracias por enseñarme que cuando se lucha, es hasta el final”, destacó la mexicana en una publicación.

Un regreso marcado por el dolor

Aunque no fue un regreso esperado por la lamentable muerte, la periodista, modelo y presentadora es una de las figuras más queridas de la televisión.

Con una notable trayectoria, Vanessa Huppenkothen confirmó su reincorporación al equipo de Televisa Deportes, marcando una nueva etapa en su carrera, y su primera aparición está programada para el sábado 15 de noviembre.

Esto demuestra un compromiso laboral por parte del talento de Televisa en seguir con sus deberes a pesar de estar destrozada por la triste noticia.