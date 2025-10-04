Fallece galán de televisa, tras una dura lucha contra el cáncer ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

La industria de las telenovelas latinas está de luto, tras confirmarse la muerte del actor Gustavo Cosaín, quien había trabajado hace muchos años con Victoria Ruffo, en la exitosa novela “Por siempre María”.

Mensaje de despedida

La noticia fue confirmada el viernes 3 de octubre a través de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), quienes enviaron condolencias para los familiares del artista, que deja un gran vacío para quienes lo conocieron y compartieron en el set de grabación.

“La Asociación comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio Gustavo Cosaín. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del consejo directivo y comité de ANDI”, escribieron en redes sociales.

¿Qué tenía el actor?

El fallecido que dejó huella en otras producciones como “Ni contigo, ni sin ti”, “El abuelo y yo” y "La culpa”, había estado presentado en los últimos años una dura batalla en contra el cáncer, el cual hizo público con fuerte imágenes que impactaron a sus seguidores.

La enfermedad estaba poco a poco acabando con su vida, al punto que tuvo que alejarse de los medios y de las telenovelas para sobrevivir.

Gustavo falleció cuatro años después de conocerse que padecía de la enfermedad, que también lo llevó en un momento a pedir ayuda económica para poder costear los medicamentos.