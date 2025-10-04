¡Empezó con todo! Vladimir Guerrero Jr. pone adelante a Toronto con este bambinazo

Suscríbete a nuestros canales

Dicen que en la Postemporada se separan los niños de los hombres y Vladimir Guerrero Jr. dio un mensaje claro en este inicio de la Serie Divisional ante los Yankees de Nueva York, tras irse para la calle en su primer turno de la jornada.

Los Azulejos de Toronto están superando parcialmente 0-2 a los "Mulos del Bronx" y justamente fue el slugger dominicano, quien abrió la brecha exhibiendo todo su poder en el Rogers Center.

Vladimir Guerrero Jr. castiga a Luis Gil:

Luego de retirar a sus primeros dos oponentes, el derecho Luis Gil se puso peligrosamente por debajo en la cuenta 2-1 ante Vladdy y lo pago bastante caro con un envío muy alto.

Al tratarse de un cambio, evidentemente la intención de Gil era que se hundiera, algo que no ocurrió en ningún momento y Guerrero conectó un enorme batazo que superó la barda por el jardín izquierdo, para poner la pizarra 0-1 en el mismo primer capítulo.

Vladimir Guerrero demuestra su madurez en el inicio de esta serie:

Este fue el primer batazo de cuatro esquinas, para el derecho dominicano en playoffs, acumulando 25 apariciones al plato en esta instancia, lo que habla de su madurez con el pasar de los años y espera mantener ese ritmo en el resto de la Serie Divisional.