Jackson Chourio logra algo inédito en postemporada de MLB (+dato)

Este sábado, Jackson Chourio castigó rápidamente al pitcheo de Cachorros de Chicago y fue clave para dar la ventaja a Cerveceros de Milwaukee al inicio del compromiso en el American Family Field.

Gracias a esto, logró algo nunca visto en la historia de las Grandes Ligas. Sin embargo, no pudo continuar su buena racha ofensiva tras ser sustituido por lesión en el segundo episodio del encuentro.

¿Qué hizo Chourio?

En lo que parecía ser una jornada inmejorable para el jardinero venezolano, una contractura en el tendón de la corva derecho motivó su salida inmediata del terreno de juego. Así lo informó el equipo a través de un reporte en sus redes sociales.

Sin embargo, gracias a un rally de 6 carreras en el primer capítulo, Chourio llegó al segundo inning con 2 hits y par de rayitas remolcadas; en esa -que sería su última- entrada logró impulsar nuevamente a un compañero con infield hit, pero en su recorrido a primera base lució adolorido y fue reemplazado por su compañero Isaac Collins.

De tal forma, según la periodista y estadística, Sarah Langs, el zuliano se convirtió en el primer jugador que conecta 3 hits en los dos primeros innings de un juego de postemporada en Las Mayores.

Cabe destacar que, esta temporada (su segunda en Major League Baseball) se convirtió en el pelotero más joven con temporadas consecutivas de 20 jonrones y 20 bases robadas.