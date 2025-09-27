MLB

¡Fenomenal! Jackson Chourio: el más joven en la historia de MLB con estas cifras

Este 26 de septiembre el toletero de los Cerveceros se robó 1 base ante los Rojos

Por

Meridiano

Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 10:05 pm
Foto: mlb.com
Este viernes, durante la partida entre Rojos de Cincinnati y Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio ha bateado de 3-0 con ponche y base por bolas; aunque en los tiempos actuales es poco común que alguien cuestione la utilidad de los boletos, tal vez cambie de parecer al ver el provecho que el venezolano sacó al suyo.

En la baja del 1er inning, el toletero recibió las cuatro malas por parte del abridor escarlata, Zack Littell, y cuando Brice Turang consumía su turno, el corredor aprovechó para estafarse el segundo cojín, su robada número 20 del año.

Jackson Chourio, camino de superestrella

 

Esa acción representó historia absoluta para la MLB, porque Jackson Bryan ya ha dado 20 cuadrangulares exactos, es decir, logró el 20/20 y a la fecha tiene 21 años más 199 días, nació un 11 de marzo. Recordemos que en el calendario precedente completó 21 estacazos de cuatro esquinas, así como 22 almohadillas robadas.

El acontecimiento radica en que se convirtió en el jugador más joven en largo recorrido de Grandes Ligas, que en años consecutivos logró el 20/20, de ese peldaño desplazó a Mike Trout quien tenía 22 años cuando lo consiguió en 2013.

En sus inicios con Angelinos de Los Ángeles, este recio peleador dejó 27/30 en 2012, además de 39/27 al siguiente torneo. Llegó al mundo el 7 de agosto de 1991. 

 

Viernes 26 de Septiembre de 2025
MLB