MLB: Ronald Acuña Jr. unido a Miguel Cabrera por este “detalle” de poder

Con su cuadrangular de este martes, Ronald Acuña Jr. llegó a 20 durante apenas 91 juegos de la actual temporada de MLB; para el jugador franquicia de los Bravos de Atlanta del mismo modo se trató de su tablazo de cuatro esquinas vitalicio 185.

Al escudriñar en su desempeño de cada certamen, vemos que aparte de este torneo, en otras cuatro oportunidades completó 2 decenas de jonrones: 2018 con 26, en 2019 sonó 41, para 2021 fueron 24 y en 2023 41. Al momento tiene 27 años, y aquí es donde se abrió otro detalle que lo posiciona entre los mejores de siempre nativos de Venezuela.

Nos referimos a que son 5 campañas con un mínimo de 20 vuelabardas a esa edad, y el único criollo que ha acumulado un palmarés similar, superior en este caso, fue Miguel Cabrera con 7.

Para el Señor Miggy fueron 33 en 2004 y 2005, 26 en 2006, para 2007 largó 34, desapareció 37 en 2008, 34 en 2009 y 38 durante 2010, es decir, solo en su primer año quedó por debajo de 20, en 87 partidos consiguió 12.

Al final de su carrera logró 511, cifra tope entre nativos.