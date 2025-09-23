MLB: Robert Suárez junto a Ugueth Urbina y Francisco Rodríguez en este apartado de prestigio

Suscríbete a nuestros canales

Con su salvado del pasado domingo en casa de los Medias Blancas de Chicago, Robert Suárez completó 40 en esta campaña del Big Show, con la cifra no solo estableció nueva marca personal, sino que también equiparó su nombre junto al de dos nativos de Venezuela como los únicos con al menos 4 decenas de candados colocados en una temporada.

A falta de máximo 6 encuentros en la ronda eliminatoria, el hermano menor de Albert aseguró el liderato de la Liga Nacional, su más cercano seguidor Trevor Megill de los Cerveceros de Milwaukee va por 30. En el ámbito de las Mayores secunda a Carlos Estévez de los Reales de Kansas City con 41.

Los otros venezolanos con mínimo 40 salvamentos son:

Ugueth Urbina rescató 41 veces en 1999 para los Expos de Montreal, siendo el número 1 en el Viejo Circuito. Luego dejó 40 en 2022 con los Medias Rojas de Boston.

Francisco Rodríguez logró 45 en 2005 como parte de los Angelinos de Los Ángeles, ese año apuntaló la Liga Americana y al calendario siguiente la MLB con 47; eso fue preludio de lo que vino en 2008, al presente perdura con la mayor cantidad de salvados para una temporada en la historia de las Grandes Ligas, 62. En 2014 y 2016 dejó 44 para los Cerveceros y Tigres de Detroit respectivamente.