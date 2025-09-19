LVBP: Leones del Caracas sufren la baja de este lanzador para la 2025/2026

Suscríbete a nuestros canales

Hace más de un mes, el 7 de agosto, Yuseff Díaz reportó que en ese momento el lanzador Armando Dueñas y los Leones del Caracas, tenían conversaciones avanzadas para establecer contrato de cara a la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Sin embargo, para este 18 de septiembre, el mismo periodista, de nacionalidad cubana, señaló la Federación de Béisbol de su país han cancelado el pacto entre las partes señaladas, el motivo serían factores financieros del pasado entre el circuito local y la FCB.

Leones del Caracas 2025/2026

Añadió que le indicaron, “la raíz del problema es el incumplimiento de la tarifa del 20% que hay que otorgarle a Cuba. Otros equipos en el pasado no le pagaron la tarifa al órgano deportivo previa a la decisión”.

Dueñas de 31 años de edad, desde la 2016-2017 ha lanzado en la Serie Nacional de su país, con los Cocodrilos de Matanzas en dos etapas, así como con los Leñadores de Las Tunasa en una parte del 2018/2019.

En 184.2 entradas compila récord de 14 ganados, 12 perdidos, 22 juegos salvados, 4.44 en promedio de carreras limpias permitidas, 1.57 en whip, 9.1 en promedio de hits recibidos por cada 9 innings, 0.6 cuadrangulares, 5.0 bases por bolas y 6.1 ponches.

Por otra parte, este año estuvo con Samanes de Aragua en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP), y ayudó en la primera consecución campeonil de esta organización. A lo largo de 20 capítulos en la ronda eliminatoria tuvo 4 ganados, 2 perdidos, 4.05 de efectividad y 1.45 en whip.

Para la semifinal 5.40/0.80, mientras en la final 3.00/1.33.

LVBP - Beisbol - Venezuela

Hasta ahora, la Gerencia Deportiva de los melenudos, apuntalada por Luis Sojo, ha oficializado las contrataciones de los lanzadores Shea Spitzbarth, Beck Way, Aaron Shortridge, además del también cubiche Luis Miguel Romero quien ya ha incursionado en la LVBP con Tiburones de La Guaira.

Los Leones tienen pautado para el 27 de septiembre, el inicio de su minicamp.