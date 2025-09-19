¡Sorpresa! Hernán Pérez con Caribes de Anzoátegui listo para la pretemporada

Suscríbete a nuestros canales

Como parte de los preparativos para el torneo 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Caribes de Anzoátegui pautó para el miércoles 24 de septiembre, el inicio de su pretemporada, fecha en la que se deben reportar lanzadores y cátchers, mientras que para el 29 deberán hacerlo jugadores del infield y jardineros, empero, Hernán Pérez vaya sorpresa la que dio.

Y es que para este jueves, el utility con amplia experiencia tanto en este circuito como en la MLB, dijo presente en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz, dando a entender el pleno compromiso que dispone para la tribu que acá será su quinto elenco tras ciclos en Leones del Caracas, Águilas del Zulia, Tigres de Aragua y Cardenales de Lara.

Hernán Pérez, figura de alto calibre

Desde los pájaros rojos llegó el pasado 4 de abril, en cambalache por la ficha del Rafael “Balita” Ortega, siendo esta la adquisición de mayor peso por parte de la gerencia para el ya encimado certamen.

En imagen que posteó en Instagram la agencia de publicidad deportiva, Sport Wep Publicidad, Hernán Alejandro lució la camisa naranja de los cariberos.

De 34 años de edad, debutó en la LVBP en la campaña 2009/2010 con Leones, con quienes estuvo hasta una parte del 2013/2014 cuando fue negociado a las Águilas, con ellos el transitar fue solo hasta el año siguiente. De 2015/2016 a 2021/2022 con Tigres de Aragua y de 2022/2023 al año pasado con Cardenales.

LVBP - Caribes de Anzoátegui

En total han sido 13 temporadas de 370 partidas, 1295 turnos legales, 381 hits, 67 dobles, 9 triples, 35 cuadrangulares, 209 carreras remolcadas, 206 anotadas, 56 bases robadas en 63 intentos, 112 boletos, 195 ponches, 10 pelotazos recibidos y 16 elevados de sacrificio, todo como parte de una línea ofensiva de:

.294 en promedio de bateo

.351 en porcentaje de embasado

.441 de slugging

.792 de OPS