¿Eugenio Suárez tiene oportunidad de llegar a 50 jonrones? Así le ha ido contra estos equipos

En la jornada de este 18 de septiembre, Eugenio Suárez finalizó de 3-0 con 3 ponches en el cerrado lauro de sus Marineros de Seattle, 3x0 en casa de los Reales de Kansas City, por lo que su cuenta de cuadrangulares permaneció en 46, la 3ra mejor cifra de la Liga Americana y 5ta de toda la MLB.

Entre toleteros nativos de Venezuela mantuvo la vanguardia y todo apunta a que así será hasta el término de la ronda eliminatoria; su más cercano paisano es Salvador Pérez con 29. La interrogante sobre “Geno” radica en que si será capaz de equiparar o romper su propia marca cuando de criollos se trata, 49.

Eugenio Suárez ¡La meta!

Al respecto, a los nautas del estado de Washington (no confundir con la capital de Estados Unidos), les restan tres series de tres encuentros; primero como visitantes ante Astros de Houston, luego partirán hacia su puerto para recibir a los Rockies de Colorado y posteriormente, a Dodgers de Los Ángeles.

Así las cosas ¿Cómo van sus registros jonroneros vitalicios contra estos elencos?

Contra los siderales ha dado 8 (la 12da mayor cantidad e igualada con lo asestado a Rangers de Texas, Medias Blancas de Chicago y Twins de Minnesota). Ante los rocallosos han sido 17 (5ta cifra más elevada) y vs los esquivadores 10 (10ma cifra).

En el terreno de los Astros, el Minute Maid Park, van 6 (9na más alta e igual que en Nationals Park de los Nacionales de Washington y Petco Park de los Padres de San Diego).

A partir de este viernes iniciará el careo ante Houston, que hasta ahora tendrá como lanzadores abridores a Hunter Brown, Framber Valdez y Jason Alexander. En su carrera Eugenio Alejandro se la ha botado solo al primero, 1 vez.