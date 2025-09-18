¡Cómo tenía que ser! Eugenio Suárez despierta con su marca distintiva en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Fueron 32 turnos seguidos, por increíble que parezca, los que tuvo Eugenio Suárez en un bache ofensivo muy afincado, sin imparable alguno y en el que de paso, apenas sacó 4 bases por bolas. Pero todo comienzo tiene un final y este 17 de septiembre puso fin a esa situación con su marca distintiva en la MLB, el jonrón.

Durante la parte alta del 2do inning del duelo entre sus Marineros de Seattle y los Reales de Kansas City, “Geno” enfrentó al abridor Cole Ragans y en cuenta de 2 bolas más 1 strike, encontró una recta de cuatro costuras que se quedó en la parte alta de la zona válida.

El envío bajó a 94.2 millas por hora pero el recio toletero de Venezuela, tras el contacto, la regresó a 104.3 mph e hizo que la bola recorriera 416 pies de distancia por el jardín central, adicionalmente, encontró a Jorge Polanco en circulación para remolcar par de rayitas.

Eugenio Suárez en paciencia

Así Eugenio Alejandro llegó a 46 tablazos de cuatro esquinas en el torneo, además de 111 carreras empujadas. Antes de la fuerte racha negativa, en su turno inmediatamente previo también dio jonrón de 2 anotaciones, ese a expensas de los Bravos de Atlanta el 7 de septiembre, como parte de la felpa que los nautas asestaron de 18x2; para Suárez fueron 2 vuelabaras esa fecha.