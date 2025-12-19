LVBP: Tiburones cierra su gira por la isla con importante victoria sobre Bravos

Suscríbete a nuestros canales

Luego del terrible blanqueó que sufrieron en la jornada pasada, los Tiburones de La Guaira cobraron venganza de Bravos de Margarita para despedirse de la isla con una alegría. Y es que en la noche de este jueves sacaron a relucir su arsenal ofensivo para triunfar por 9 a 2.

Tiburones, al acecho del Round Robin

El Estadio Nueva Esparta no tardó en ver acción de la buena, ya que en el mismo primer episodio los escualos tomaron la delantera. Los encargados de inaugurar el marcador fueron Franklin Barreto, con un jonrón solitario; y Pedro Castellanos, tras negociar una base por bolas con la casa llena.

Los ataques del elenco litoralense continuaron en el tercer inning, donde concretaron un rally de tres rayitas para balancear un poco más las cosas a su favor. Esta vez el cuadrangular tuvo la firma de Alcides Escobar, Pedro Castellanos apareció con un doble, en tanto que Sebastián Rivero cerró con un elevado de sacrificio.

Si bien los insulares respondieron en la baja del cuarto con un doble productor de Carlos Pérez, la visita no desperdició sus siguientes ataques. Por un lado, Yangervis Solarte anotó una más en el quinto tras un lanzamiento desviado del relevista Luis Pacheco; mientras que por el otro, Juniel Querecuto pegó un doble por reglas de terreno para aumentar la distancia.

Ya en la recta final, Carlos Tocci y Sebastián Rivero finiquitaron el compromiso con impulsadas en el octavo. Por su parte, Moisés Gómez hizo acto de presencia en el noveno con su undécimo jonrón de la campaña.

Es así como Tiburones de La Guaira (25-26) vuelve a meterse en la pelea por los puestos del Comodín, quedándose además a medio juego del cuarto lugar. A su vez, Bravos de Margarita (29-22) deberá seguir esperando para convertirse en el primer clasificado al Round Robin.