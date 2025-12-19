Goleada "espejismo" del Porto en la Copa de Portugal

Suscríbete a nuestros canales

El FC Porto aseguró este jueves 18 de diciembre su estadía a los cuartos de final de la Copa de Portugal tras vencer 4-1 al Famalicão. Aunque el marcador final sugiere una victoria cómoda, el encuentro fue bastante disputado. El triunfo le permite a los "Dragones" enfrentarse a su eterno rival del fútbol luso.

William Dias adelantó a los locales temprano, pero el Famalicão respondió rápido con un tanto de Justin De Hass. Unos minutos antes del descanso Victor Froholdt devolvió la ventaja al Porto para darle la tranquilidad a su técnico Francesco Farioli. Los "Azuis e Brancos" finalmente sentenciaron el partido en los últimos diez minutos con goles del español Samu y el brasileño Pepê.

Con este resultado, el Porto se verá las caras en la siguiente ronda contra el Benfica de José Mourinho, que cumplió los pronósticos al eliminar al Farense el miércoles pasado. Así que uno de los favoritos se despedirá a mitad del torneo.

Sporting sobrevive

Por su parte, el Sporting de Portugal protagonizó un partido dramático para eliminar al Santa Clara con un marcador de 2-3 en la prórroga. Lo que parecía una eliminación inminente para los de Lisboa se transformó en un cierre caótico:

El Santa Clara ganaba 2-1 cerca del final, pero sufrió tres expulsiones casi consecutivas entre el minuto 89 y el tiempo añadido. Con ocho jugadores en el campo, el Santa Clara no pudo resistir. El colombiano Luis Suárez empató de penalti en el último suspiro del tiempo reglamentario.

Luego de más de 20 minutos de tiempo extra, el griego Fotis Ioannidis marcó el gol de la victoria definitiva para el Sporting.

Próximos cruces de cuartos

Tras estos resultados, los enfrentamientos destacados para la siguiente fase quedan definidos de la siguiente manera: