Copa de Portugal

FC Porto y Braga juegan la Copa de Portugal en su quinta ronda por Meridiano

Disfruta la Copa de Portugal 2025-2026 en vivo por Meridiano Televisión. FC Porto vs Famalicão y Caldas SC vs Braga este 18 y 23 de diciembre

Por

Meridiano

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 12:48 pm
Foto: Cortesía
Por Andrea Matos Viveiros

La Copa de Portugal 2025-2026 entra en una de sus instancias más intensas y decisivas, y Meridiano Televisión llevará toda la emoción del fútbol luso a los hogares venezolanos con la transmisión en vivo y exclusiva de dos encuentros correspondientes a la quinta ronda del torneo.

Partidos de la Copa de Portugal por Meridiano Televisión

 

  • Martes 23 de diciembre
    Caldas SC vs SC Braga
    Antesala: 2:30p.m.
    Inicio del partido: 2:45p.m.

Ambos encuentros también estarán disponibles en alta definición a través de las plataformas SimplePlus, Intergo, Netuno Go y AbaTV Go, garantizando una experiencia completa para los fanáticos desde cualquier dispositivo. Sintoniza la señal de Meridiano Televisión este 18 y 23 de diciembre y vive la emoción de la Copa de Portugal en vivo y directo.

Miércoles 17 de Diciembre de 2025
Fútbol