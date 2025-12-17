FC Porto y Braga juegan la Copa de Portugal en su quinta ronda por Meridiano

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

La Copa de Portugal 2025-2026 entra en una de sus instancias más intensas y decisivas, y Meridiano Televisión llevará toda la emoción del fútbol luso a los hogares venezolanos con la transmisión en vivo y exclusiva de dos encuentros correspondientes a la quinta ronda del torneo.

Partidos de la Copa de Portugal por Meridiano Televisión

Jueves 18 de diciembre

FC Porto vs FC Famalicão

Antesala: 4:30p.m.

Inicio del partido: 4:45p.m.

Martes 23 de diciembre

Caldas SC vs SC Braga

Antesala: 2:30p.m.

Inicio del partido: 2:45p.m.

Ambos encuentros también estarán disponibles en alta definición a través de las plataformas SimplePlus, Intergo, Netuno Go y AbaTV Go, garantizando una experiencia completa para los fanáticos desde cualquier dispositivo. Sintoniza la señal de Meridiano Televisión este 18 y 23 de diciembre y vive la emoción de la Copa de Portugal en vivo y directo.