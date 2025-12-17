MLB: Jorge Polanco puede generar un gran impacto en los Mets de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York ya han generado una alta expectativa para la temporada 2026 de las Grandes Ligas, con la firma de dos años y 20 millones de dólares con el utility, Jorge Polanco. Con su llegada, no solo le da un poco más de estabilidad a la alineación, sino que puede ser una garantía de producción en caso de llegar a la postemporada.

De igual forma, uno de los aspectos más destacados del dominicano y que podría generar muy buenos resultados al conjunto metropolitano tiene que ver con su impresionante mejoría en su tasa de ponches, lo cual fue clave en su rendimiento durante la temporada 2025.

La mejora de Polanco no solo sorprendió a los expertos, sino que estableció un nuevo estándar en el béisbol actual. En 2024, la tasa de ponches de Polanco fue del 29.2%, según Mike Petriello de MLB, un número relativamente alto que generaba preocupación entre los analistas sobre su consistencia.

Jorge Polanco – Mets de Nueva York

Al hablar de la campaña 2025, Polanco logró reducir esta cifra a un sorprendente 15.6%, marcando una disminución de 13.6 puntos porcentuales. Esta mejora fue la mayor registrada en una sola campaña, destacándose frente a otros jugadores destacados como Paul Goldschmidt, quien redujo su tasa de ponches en 7.8 puntos, la segunda mejor mejora MLB, respectivamente.

El pelotero de 32 años no solo ha sido uno de los jugadores más productivos a la ofensiva, sino que su habilidad para adaptarse y mejorar en su disciplina al bate ha sido clave para su éxito y así sus números lo respaldan. En 138 compromisos en la zafra pasada, conectó 125 hits y disparó 26 cuadrangulares.

Finalmente, todos estos registros no solo aumentan las expectativas por ver a Jorge Polanco con los Mets de Nueva York, sino que pueden crear una nueva ilusión para sus fanáticos que desean pelear por una Serie Mundial.