MLB: Munetaka Murakami entra en la semana más importante de su carrera

Munetaka Murakami afronta la recta final de su proceso de posting tras ser liberado por Tokyo Yakult Swallows. Tiene plazo límite hasta el 22 de diciembre para decidir su futuro con una condición muy clara: o firma con un equipo de Grandes Ligas o tendrá que volver a Japón.

Murakami llega al mercado americano tras una temporada recortada por lesión, pero que no mermó su despeño registrando buenos números en 2025. De hecho, hay un gran interés en el pelotero de 25 años que conectó 24 jonrones en 69 encuentros con Yakult entre temporada regular y postemporada de la NPB.

Los peloteros japoneses están llegando cada vez más jóvenes a la MLB. Los primeros pasos los dieron peloteros como Ichiro Suzuki, pero el impacto que ha causado Shohei Ohtani en los últimos años ha sido determinante para tener cada vez más y mejores peloteros japoneses en la liga.

¿Cuáles son los equipos interesados en firmar a Munetaka Murakami?

El interés más fuerte por Munetaka Murakami proviene de Yankees y Mets, mencionados de forma recurrente en Japón y Estados Unidos. Son los clubes dispuestos a realizar una apuesta agresiva por su poder zurdo. Marineros y Phillies también figuran como candidatos, buscando un bate de impacto para el medio del lineup.

Cachorros aparecen como "favorito silencioso" por necesidad de poder y tamaño de mercado, mientras Red Sox y Gigantes estudian la opción por razones deportivas y comerciales. La combinación de juventud, fuerza convierte a Murakami en una pieza codiciada de la agencia libre internacional.

Números de Munetaka Murakami en su carrera en Japón

La carrera de Munetaka en Japón ha sido extraordinaria, registrando números sensacionales en solo 25 años. Ha completado 6 temporadas seguidas de más de 120 juegos, con registros de 28+ cuadrangulares y 84+ carreras impulsadas. Números que no pasan desapercibidos en la MLB.

Números de Murakami en su carrera:

- 892 juegos, 3117 turnos, 535 anotadas, 843 hits, 146 dobles, 4 triples, 246 jonrones, 647 impulsadas, 59 bases robadas, 614 boletos, 977 ponches, .270 promedio, .394 OBP, .557 SLG, .951 OPS