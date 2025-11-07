MLB: Munetaka Murakami la nueva estrella japonesa de Grandes Ligas en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Munetaka Murakami será el nuevo nombre propio de las Grandes Ligas a partir del 2026. El japonés de 25 años será publicado oficialmente por Tokyo Yakult Swallows para negociar con los 30 equipos de la liga. El jugador tendrá 45 días para firmar y muchos equipos para entrevistarse.

Murakami, es uno de los bateadores más potentes de Japón. En 2022 ganó la Triple Corona con 56 jonrones, superando marcas históricas. Su juventud y poder lo convierten en una de las figuras más esperadas del mercado internacional rumbo a la temporada 2026.

El sistema de publicación permite que los equipos de MLB presenten ofertas durante un periodo limitado. Si Munetaka firma, los Swallows recibirán compensación, si no hay acuerdo, regresará a Japón. El reloj ya corre para que las franquicias apuesten por su talento.

¿Cuáles son los equipos interesados en Munetaka Murakami

Dodgers de Los Ángeles parten como favoritos para firmar a Munetaka Murakami. Su conexión con figuras japonesas como Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto les da ventaja cultural. Ya han demostrado que pueden integrar talento asiático y Murakami encajaría en su núcleo ofensivo.

Yankees, Red Sox y Marineros también tienen razones concretas para entrar en el mercado. Nueva York necesita un tercera base estelar; Boston quedó sin Bregman y busca poder; Seattle tiene tradición japonesa y Murakami podría potenciar el núcleo ofensivo junto a Raleigh y Julio Rodríguez.

Números de Munetaka Murakami para llegar a Grandes Ligas

Munetaka Murakami tiene una proyección de 5 a 6 temporadas por 80 a 160 millones de dólares. Aunque seguramente habrán equipos que le den mucho más tiempo de contrato, tomando en cuenta sus 25 años y su inconmensurable poder ofensivo demostrado en los últimos años.

Números de Murakami en su carrera:

- 8 temporadas, 1003 juegos, 3515 turnos, 598 anotadas, 960 hits, 170 dobles, 5 triples, 265 jonrones, 722 impulsadas, 76 bases robadas, 678 boletos, 1068 ponches, .273 promedio, .394 OBP, .550 SLg, .945 OPS