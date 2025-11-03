MLB: Pete Alonso se perfila como uno de los pesos pesados en la agencia libre

Suscríbete a nuestros canales

El cañonero Pete Alonso ha decidido no ejercer su opción de jugador para la temporada 2026, renunciando a un salario de 24 millones de dólares con los Mets de Nueva York. Su decisión, aunque esperada, marca un punto de inflexión en su carrera y sacude el mercado de agentes libres en las Grandes Ligas.

La noticia se confirmó justo después de la eliminación de los Mets de la contienda por los playoffs, tras una derrota ante los Marlins. Alonso, quien firmó un contrato de dos años y 54 millones en febrero de 2025, tenía la posibilidad de salirse del acuerdo tras el primer año. Con un salario inicial de 30 millones en 2025, la estructura del contrato hacía previsible su salida.

Un 2025 de producción

Alonso cerró la campaña 2025 con una línea ofensiva de .272/.347/.524, sumando 38 cuadrangulares y 126 carreras impulsadas. Estos números lo colocan entre los mejores inicialistas de la liga y justifican su búsqueda de un contrato más largo y lucrativo.

A diferencia del año anterior, Alonso no está sujeto a una oferta calificada, lo que significa que los equipos interesados no perderán selecciones del draft al firmarlo. Esta condición aumenta mucho su atractivo en el mercado.

Equipos con poder adquisitivo y necesidad de poder

Franquicias como los Cachorros, Marineros, Gigantes y Medias Rojas podrían estar en la mira. Todos cuentan con espacio en la primera base y buscan reforzar su ofensiva con un bate probado. Alonso, con 192 jonrones en seis temporadas, ofrece justamente eso.

¿Regreso a Queens?

Aunque improbable, no se puede descartar un nuevo acuerdo con los Mets. La gerencia podría intentar retenerlo si el mercado no se desarrolla como Pete Alonso espera. Sin embargo, tras una temporada decepcionante para el equipo, el jugador podría buscar un entorno más competitivo.