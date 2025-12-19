Reconciliación histórica: Kevin Garnett vuelve a casa y Minnesota retirará su número 21

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que marca el fin de una de las tensiones más largas en la historia de la NBA, los Minnesota Timberwolves y las Minnesota Lynx anunciaron este jueves la contratación del legendario Kevin Garnett como nuevo embajador de ambas organizaciones. El miembro del Salón de la Fama vuelve oficialmente a la que fue su casa durante 14 temporadas, poniendo fin a años de distanciamiento con la franquicia.

Según el comunicado oficial, Garnett asistirá a partidos locales seleccionados y desempeñará un papel clave en la mejora de la experiencia de los aficionados, la promoción de iniciativas comunitarias en las "Twin Cities" (Minneapolis y Saint Paul) y la creación de contenido exclusivo que ayude a narrar la identidad de los equipos.

La reconciliación y el retiro de su legendario dorsal

El anuncio más esperado por la afición de Minnesota llegó junto con su nombramiento: la organización confirmó su intención de retirar la camiseta número 21 de Garnett. Este gesto representa la reparación definitiva de un cisma que comenzó bajo el mando del anterior propietario, Glen Taylor, tras la muerte del entrenador y ejecutivo Flip Saunders.

Garnett había jurado no permitir que su número fuera retirado mientras Taylor estuviera involucrado, pero la llegada de Marc Lore y Alex Rodríguez a la propiedad ha cambiado el panorama.

"¡El 'Big Ticket' ha vuelto! Kevin Garnett es sinónimo de los Minnesota Timberwolves", declararon Lore y Rodríguez. "Traer a Kevin a casa ha sido una prioridad desde que adquirimos los equipos. Es el mejor jugador en la historia de la franquicia y su impacto en nuestra comunidad es inconmensurable".

Por su parte, Garnett expresó su emoción por este nuevo capítulo: "Estoy encantado de volver a casa. Minnesota es donde empezó todo, donde era joven, tenía hambre y aprendía a competir al máximo nivel".

Un legado inigualable en las estadísticas

Kevin Garnett, de 49 años, es el pilar sobre el cual se construyó la identidad de los Timberwolves. Seleccionado en el quinto puesto del Draft de 1995, pasó sus primeras 12 temporadas en el equipo, llevándolos a las finales de la Conferencia Oeste en 2004, mismo año en el que fue nombrado MVP de la liga.

Tras un exitoso paso por los Boston Celtics, donde ganó un campeonato en 2008 y llegó a las Finales en 2010, Garnett regresó a Minnesota en 2014 para jugar sus últimos 43 partidos profesionales, sirviendo de mentor para jóvenes talentos antes de retirarse.

Su dominio estadístico sigue siendo abrumador. Hasta el día de hoy, lidera a la franquicia en prácticamente todas las categorías históricas:

Partidos jugados: 970

Puntos: 19,201

Rebotes: 10,718

Asistencias: 4,216

Tapones: 1,590

Robos: 1,315

Este regreso no solo celebra el pasado, sino que busca inyectar el ADN competitivo de Garnett en un momento en el que tanto los Timberwolves (liderados por Anthony Edwards) como las Lynx (con Napheesa Collier) viven momentos de gran éxito competitivo.