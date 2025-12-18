Dayra Lambis expone los ataques de racismo que se viven en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Dayra Lambis siempre utiliza las redes sociales para alzar la voz por personas que son atacadas por su color de piel, cabello o el origen. En un reciente video la conductora y exreina de belleza, rechazó un clip de una mujer que estaba atacando con fuertes palabras a una hispana.

En el video se escucha a la mujer afroamericana decirle de todo a la latina, como que Trump los estaba sacando y que no deberían estar más en Estados Unidos.

Dayra rompe el silencio

Para la criolla que lleva años residenciada en Miami, y que utiliza las redes sociales para promover el respeto, fue un acto de ignorancia y burla para la mujer latina.

“Ella manifestó una xenofobia feroz, lamentablemente contagiosa”, comentó, resaltando que cuando dice contagiosa, es por los comentarios que recibió la mujer afroamericana, por parte de los hispanos.

Entre las opiniones para la atacante resaltaban insultos muy fuertes que considera no deben mencionados y utilizados para nadie.

Más comentarios

Dayra colocó como ejemplo un comentario que hizo hace días en una publicación de unas congresistas en México peleando, en la que recibió muchos ataques como: “Cállate esclav*, eres una pobre negr*.

La venezolana hizo un llamado al respeto y que nunca el color de piel, acento y pasaporte de una persona debe ser un motivo para insultarla.