Jorge Delgado gana con nieta de Into Mischief en la jornada de este jueves en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador venezolano Jorge Delgado reafirmó su prominencia en la hípica de Florida al conseguir una importante victoria en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en el condado de Hallandale Beach. Durante la tarde de carreras de ese jueves que esta en desarrollo.

En esta jornada de ocho competencias, con la acostumbrada presencia de la comunidad latina, Delgado inscribió dos ejemplares y logró imponerse con uno de ellos.

Este triunfo se dio en la continuación del Championship Meet que se lleva a cabo en dicho recinto, y tuvo lugar en la segunda carrera de la jornada. La prueba especial se disputó sobre la pista de grama, estuvo dirigida a yeguas de tres y más años.

Amelia Conquista la Milla y el Favoritismo: Estados Unidos Gulfstream Park

La ganadora fue la yegua zaina Amelia (hija de Midshipman en Always Watching por Into Mischief), el segundo ejemplar presentado por el trainer criollo en la tarde. Amelia saltó a la pista desde el puesto de partida seis con la monta del jinete David Egan, y su performance la destacó como el principal ejemplar a vencer en las apuestas.

Una vez que se dio la partida, la competencia fue reñida en los puestos de vanguardia. Las yeguas Ilithyia (4), In Fact Sheza Zask (7) y Starship Aspen (3) lideraron la primera parte de la prueba, donde marcan parciales de 23.97 segundos para los 400 metros y 47.96 segundos para los 800 metros.

El avance de Amelia fue progresivo. Al pasar los 1.200 metros, con un tiempo de 1:11.59, la presentada por el criollo Delgado estableció contacto con el grupo de punteras. La zaina se lanzó a dominar la competencia con determinación, y fue capaz de registrar 1:23.77 en los 1.400 metros. De esta manera sella la victoria al completar la milla en 1:36.06.

El triunfo se tradujo en dividendos de $3.80 a ganador, $2.60 el place y $2.20 el show. Con esta hazaña, Amelia mejora su récord a un triunfo en nueve actuaicones.

El Sólido Balance del Entrenador

Esta nueva victoria tiene un impacto significativo en las estadísticas de Jorge Delgado. El entrenador venezolano eleva su cuenta a 58 triunfos en la temporada 2025 y alcanza la cifra de 426 victorias de por vida. Además, el trainer acumula ahora cuatro victorias en lo que va del actual Championship Meet de Gulfstream Park, lo que confirma su excelente labor.