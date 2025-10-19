Orgullo venezolano: Jorge Delgado sella su victoria en el Florida Sire Susan’s Girl Stakes en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La edición 2025 del Florida Sire Susan’s Girl Stakes se disputó este sábado 18 de octubre, a la altura de la octava competencia celebrada en el óvalo de Gulfstream Park como parte del Sunshine Meet de la presente temporada.

El llamado para el Stakes sin Grado fue para potrancas de dos años, en distancia de siete furlones (1.400 metros) mas un premio a repartir de 200 mil dólares.

Jorge Delgado: Victoria Mythical Graded Stakes Gulfstream Park

Con un total de 11 participantes que conformaron la nómina, la ganadora fue para la castaña dosañera Mythical (número 12) que fue la favorita por el público apostador, conducida por el estelar venezolano Emisael Jaramillo.

La victoria de la pupila por el zuliano Delgado la consiguió en plena recta de enfrente al pasar a la puntera Love Like Lucy (número 5).

Al giro de la última curva, su jinete Jaramillo la llamó a correr y al reverendo galope cruzó al espejo con un aproximado de 10 cuerpos de ventaja.

Los parciales de la prueba selectiva fueron de 22’’29 para 400, 45’’42 los 800, 1.10’’32 para 1.200 y el marcador cerró en 1.22’’95 para los 1.400 metros del recorrido.

Mythical, es una hija de St Patrick’s Day en Lailoni por Brethren por lo que abonó un dividendo de $2,80 a ganador, $2,10 el place y $2,10 el show.

Resultado: Jorge Delgado Estadística

Con este triunfo del Florida Sire Susan’s Girl Stakes, el trainer venezolano Jorge Delgado suma 48 fotografías en la presente temporada y la número 416 de por vida en los hipódromos estadounidenses.