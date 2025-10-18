Ready for Candy con la magistral conducción de Ricardo Santana Jr gana el Sands Point Stakes (G2)

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Aqueduct se lleva a cabo este sábado 18 de octubre una jornada de 11 competencias, que contempla las 10 carreras del Campeonato Fall Starter y una prueba selectiva de Grado, como parte del Belmont At The Big A.

A la altura de la séptima carrera se disputó el Sands Point Stakes (G2), para potrancas de tres años, en distancia de 1.800 metros, en pista de grama y con un premio a repartir de 200 mil dólares.

Ready for Candy: Victoria Sands Point The Champagne Aqueduct Belmont At The Big A

Con un total de ocho competidoras que conformó la nómina de este Graded Stakes, la ganadora fue para la zaina dosañera Ready For Candy (número 7), conducida por el jinete panameño Ricardo Santana Jr., en yunta con Philip Antonaci.

Desde el momento de la partida, la tresañera Paradise City (número 7) fue la que comandó la carrera y la que marcó el parcial de 23’’61 para los 400 metros escoltada por la irlandesa Boca Queen (número 1) Ready For Candy y el resto de las competidoras buscaban las posiciones respectivas.

Cuando pasaban por la recta de enfrente en 49’’32 para los 800 y en 1.14’’40 para los 1.200, se mantenían Paradise City en la punta, mientras Boca Queen y Ready For Candy se mantuvieron cerca mientras y el resto de las competidoras buscaban los pases para alcanzar a las punteras.

En la entrada de la última curva Paradise City continuaba en adelante seguida de Ready For Candy que atacaba por dentro y Fast Market (número 2) se vino veloz por fuera.

Sin embargo, en los metros finales se terciaron en la lucha Ready For Candy y Fast Market, pero la conducida por Ricardo Santana Jr., no se resistió y fue cuando pudo correr para terminar de cruzar al espejo en franca ganancia.

El resto de los parciales de la prueba fueron de 1.39’11 para la milla y en 1.49’’44 para el recorrido de los 1.800 metros.

Victoria: Ready For Candy Belmont At The Big A

Con esta victoria la hija de Twirling Candy en Enoree por More Than Ready suma su tercera victoria en 10 actuaciones segunda fotografía de forma invicta y arrojó un dividendo sorpresivo de $4,38 a ganador, $3,08 a placé y $2,54 el show. Al mismo tiempo logró su segundo Graded Stakes en lo que va de este año 2025, mientras que, para el caso del látigo Santana Jr., suma 122 en la temporada, 2.094 de por vida y el tercer Graded Stakes que consiguió en este año 2025.