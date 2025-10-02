Belmont at the Big A recibe las últimas cuatro clasificatorias a la Breeders’ Cup

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana el hipódromo de Aqueduct, que celebra el Belmont at the Big A, tendrá cuatro pruebas clasificatorias para la Breeders’ Cup, que se disputan el 31 de octubre y el 1 de noviembre, que tendrá lugar este año en el hipódromo de Del Mar, situado en San Diego, California al sur de Santa Anita.

Breeders’ Cup: Cinco clasificatorias rumbo al campeonato de criadores

Durante este evento de dos días, se exhiben a varios de los caballos más destacados del mundo, quienes luchan en catorce competiciones de grado I con un monto total de 31 millones de dólares en premios. Belmont at the Big A, tendrá cuatro clasificatorias. El viernes, se correrá el Futurity S., y el Pilgrim S. Mientras que el sábado, le tocará el turno al Champagne S., y el Miss Grillo S., todas exclusivas para ejemplares juveniles de dos años.

La sexta carrera del viernes en Belmont at the Big A, se correrá el Futuriy S. (G3) con una bolsa de $175.000 en distancia de 1.200 metros en pista de grama, exclusiva para machos juveniles de dos años. Esta prueba atrajo a ocho dosañeros que buscarán un puesto a la Breeders’ Cup Turf Sprint.

Durante la misma jornada, se correrá el Pilgrim S. (G2) valorada en $200.000 en pista de grama sobre distancia de 1.700 metros. Once machos de dos buscan un puesto en la Breeders’ Cup Juvenille Turf.

En la cartelera del sábado se disputará los $500.000 del Champagne S. (G1) en una milla en pista de arena. Esta prueba trajo a nueve potros macos de dos años y que la misma otorga una plaza directa a la Breeders’ Cup Juvenille.

Entre tanto la Miss Grillo S. (G2) valorada en $200.000 en distancia de 1.700 metros en pista de grama, tiene como nómina a 14 hembras de dos años, que estarán en la lucha por un lugar en la Breeders’ Cup Juvenille Fillie Turf.

La Breeders' Cup Challenge Series, instaurada en 2007, tiene un récord de 93 competencias de clasificación automática programadas para este año, las cuales tendrán lugar en 15 naciones. Los que ganen estas competiciones tendrán acceso sin costo a sus respectivas carreras de la Breeders' Cup, y si viven fuera de California, también recibirán una asignación para el viaje.