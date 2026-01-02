Donald Trump se burló de George Clooney y su familia

Suscríbete a nuestros canales

Es de conocimiento público que Donald Trump y George Clooney llevan años enemistados. Sin embargo, la situación escaló recientemente cuando el presidente republicano se burló del actor y su familia, por haber recibido la ciudadanía francesa.

Duras palabras de Trump

El magnate aprovechó el discurso de Año Nuevo en Estados Unidos, para lanzar de todo en contra del eterno galán de Hollywood, al punto de tildarlo de “mediocre”. Palabras que dejaron al público boquiabiertos.

“Tuvo más publicidad por la política que por sus escasas y mediocres películas. No era una estrella en cine en absoluto, era simplemente un tipo normal que se quejaba constantemente del sentido común en política”, dijo el exdueño de Miss Universo.

En este sentido, criticó que George y su esposa, la abogada y defensora de derechos Amal Clooney, obtuvieron la ciudadanía francesa, considerándolo como un rechaza a sus políticas en Estados Unidos.

El actor cuatro veces ganador del Globo de Oro, compró hace varios años una residencia en el sureste de Francia, que se ha vuelto su nido de amor.

Clooney responde a Trump

El artista de 64 años y que en el 2025 perdió a su hermana, salió en su defensa con un mensaje claro, para unas elecciones que se realizarán en Estados Unidos en noviembre de este año, en el cual los demócratas se perfilan como ganadores.

“Tenemos que hacer que el país vuelva a ser grande, empezaremos en noviembre”, comentó en unas declaraciones para Hollywood Reporter.

La enemistad entre ambos comenzó hace algunos años cuando George criticó políticas de Trump, que llamó “Sin sentido”.