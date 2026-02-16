MLB: Aaron Judge lanza duro mensaje a la gerencia de los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

El invierno en el Bronx suele ser sinónimo de movimientos agresivos y titulares ruidosos. Sin embargo, para Aaron Judge, el capitán de los Yankees de Nueva York, el inicio de esta temporada muerta fue una prueba de fuego para su paciencia. En una reciente y honesta entrevista con Niki Lattarulo, "El Juez" no se guardó nada al describir la frustración que sintió mientras observaba cómo el resto de la liga se reforzaba mientras los "Bombarderos" mantenían un perfil inusualmente bajo.

Un inicio de invierno "brutal" para la estrella neoyorquina

Para Judge, la espera fue agónica. Mientras equipos rivales cerraban acuerdos millonarios y aseguraban prospectos de alto impacto, las oficinas de los Yankees parecían moverse a un ritmo diferente. "Fue brutal", admitió el jardinero. "Veía a muchos agentes libres allá afuera, tipos como Bellinger o Goldschmidt, y pensaba: 'Firmemos a estos muchachos ahora mismo y luego sigamos añadiendo piezas'".

La mentalidad de Judge es clara: la ventana para ganar un campeonato no es eterna. Ver a otras organizaciones fortalecerse mediante cambios y firmas de élite generó una inquietud evidente en el líder del clubhouse. "Somos los Yankees de Nueva York", sentenció Judge, recordando la mística de un equipo que, por historia y presupuesto, siempre debe ser el principal protagonista del mercado invernal.

Los movimientos por Bellinger y “Goldy”

Afortunadamente para las aspiraciones neoyorquinas, la narrativa cambió con el paso de las semanas. La continuidad de Cody Bellinger y Paul Goldschmidt, junto con refuerzos para el bullpen, parecen haber calmado las aguas. Judge destacó la importancia de mantener a Bellinger y "Goldy" para complementar un núcleo joven que considera especial.

A pesar del mal sabor de boca que dejó la eliminación ante los Azulejos de Toronto en la pasada Serie Divisional, Judge siente que el equipo ha logrado posicionarse nuevamente en la élite. "Al principio fue difícil de ver, pero creo que ahora estamos justo donde necesitamos estar", afirmó con un tono más optimista de cara al Spring Training.

El reto del sistema ABS y el orgullo de representar a Estados Unidos

Más allá de los nombres propios en el roster, Judge también analizó los cambios tecnológicos que se avecinan, específicamente el Sistema Automatizado de Strikes (ABS). El capitán cree que la disciplina en el plato de los Yankees será una ventaja competitiva. "Podría ser una herramienta que nos dé un par de victorias extra por llamadas correctas, y eso puede marcar la diferencia para no empatar en la división", explicó.

Finalmente, el compromiso de Judge trasciende las rayas de la MLB. Al ser consultado sobre su capitanía con la selección de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol, el slugger mostró su faceta más patriótica. Para él, vestir el uniforme de las barras y las estrellas no es una cuestión de revanchas personales, sino un homenaje a quienes sirven al país. Con el oro en la mira, Judge busca transformar la frustración del invierno en la gloria de un campeonato mundial y, eventualmente, en la tan ansiada Serie Mundial para Nueva York.