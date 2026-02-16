MLB: La carrera contra reloj de Francisco Lindor y el Opening Day

Suscríbete a nuestros canales

La pretemporada de las Grandes Ligas ha comenzado con una noticia que mantiene en vilo a la directiva y a la afición de Queens. Francisco Lindor, el campocorto estrella de los Mets de Nueva York, se encuentra en pleno proceso de recuperación tras someterse a una cirugía el pasado miércoles debido a una reacción por estrés en el hueso ganchoso de su mano izquierda. Pese a la cercanía del inicio de la campaña, el optimismo del boricua se mantiene intacto.

El optimismo de Lindor frente a la incertidumbre médica

El pasado domingo, "Paquito" rompió el silencio y compartió sus sensaciones sobre el estado actual de su mano. Lindor afirmó sentirse "muy optimista" respecto a su disponibilidad para el Opening Day. Sin embargo, la realidad médica sugiere que el margen de maniobra es estrecho. Una cirugía de este tipo, aunque rutinaria para los bateadores de élite, requiere un periodo de cicatrización y, lo más importante, recuperar la fuerza en el agarre del bate.

La gran interrogante no es solo si Lindor estará físicamente apto, sino si los Mets asumirán el riesgo de colocarlo en el alineación titular con poco o nulo rodaje en la Liga de la Toronja. La gerencia neoyorquina se enfrenta al dilema de priorizar la salud a largo plazo de su figura o contar con su guante y bate desde el primer día de acción oficial.

Al analizar el historial reciente del campocorto, surge un dato curioso que podría influir en la decisión del equipo. Lindor ha tenido campañas de primavera bastante discretas en los últimos dos años. En 2024, su bajo rendimiento en los entrenamientos primaverales se tradujo en un inicio de temporada regular alarmantemente lento, lo que generó críticas en el Citi Field.

No obstante, el escenario fue distinto el año pasado. A pesar de no brillar en los juegos de exhibición, Lindor logró encender los motores rápidamente una vez que comenzó el calendario oficial bateando .308 en los meses de marzo/abril, demostrando que su veteranía le permite ajustar el swing sin necesidad de estadísticas infladas en marzo.