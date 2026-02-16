“La Casa de los Famosos 6” se habría quedado sin una pieza clave ¡Entérate!

Suscríbete a nuestros canales

La empresaria, DJ e influencer colombiana, Yina Calderón, volvió a encender las redes sociales con un inesperado mensaje sobre su posible ingreso a la próxima temporada de “La Casa de los Famosos 6”, uno de los reality shows más vistos por la audiencia hispana en Estados Unidos.

Con su estilo sincero y polémico, la creadora de contenido dejó entrever que no formaría parte del elenco del reality, generando sorpresa entre sus seguidores y especulaciones en torno a lo que vendrá para el formato en 2026.

El mensaje que deja temblando a "La Casa de los Famosos 6"

El reality transmitido por Telemundo, estrenará su sexta temporada el 17 de febrero de 2026, y desde hace semanas el público debatía sobre qué celebridades o influencers formarían parte del programa.

En ese contexto, varios seguidores preguntaron a Yina Calderón por qué todavía no había viajado a México, lugar donde se graba el show, a lo que ella respondió con un claro “ya no voy” durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

La colombiana de fuerte personalidad agregó un comentario cargado de confianza: “las colombianas somos mucho calibre para ciertas personas”, frase que muchos interpretaron como una crítica velada hacia las decisiones de producción o las expectativas puestas en ella.

Aunque Calderón destacó que está agradecida con quienes la apoyaron en la campaña para entrar al reality, también dejó entrever que ahora aceptará la situación sin rencores y con el orgullo de saber que “nunca habla mal de ninguna producción”.

El recorrido mediático de Yina Calderón

La figura de Yina Calderón no es ajena a la controversia. La huilense ha estado en el ojo público por varias razones relacionadas con “La Casa de los Famosos”, desde críticas a otros participantes hasta rumores sobre su posible participación en ediciones especiales del formato.

Anteriormente se especuló que Yina podría ser una de las primeras confirmadas para la versión All-Stars 2026 del programa, algo que incluso fue mencionado por periodistas en redes sociales, pero que Telemundo aún no ha oficializado.

Además, otro reporte periodístico señaló que Calderón había intentado participar en la edición estadounidense del mencionado reality, pero supuestamente no fue aceptada después de pasar por audiciones, pese a su interés y pruebas previas, aunque esta versión no ha sido confirmada.