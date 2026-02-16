Conoce el estado de salud del jinete Mario Gutiérrez que fue trasladado al hospital tras una caída en Gulfstream

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park, desarrolló una cartelera de once competencias, sin pruebas tipo stakes. Mario Gutiérrez, quien firmó cuatro montas para esta jornada, precisamente con su último compromiso sobre el ejemplar Souper Dormy del entrenador Martín Drexler, en la novena de la cartelera cayó a tierra, una prueba celebrada en grama en distancia de una milla a cuatro codos.

Una caída que amerito un chequeo profundo por los galenos

Mario Gutiérrez, a bordo de Souper Dormy, salió en velocidad en los primeros metros de carrera, donde Grand David rápidamente lo desplazo en la primera curva. Mario, se ubicó segundo con el control de su cabalgadura se mantuvo allí hasta la entrada de la recta final, cuando tomó el mando de la carrera.

Sin embargo, en el tope de la recta final Gutiérrez cayó de su montura cuando el caballo castrado se salió de control tras tomar la delantera. Por lo que Lights of Broadway, que venía detrás cayó sobre él y arrojó también a Tyler Gaffalione -salió ileso- al campo.

Según las notas de Equibase, este último - Lights of Broadway- se puso de pie y se retiró caminando, pero Souper Dormy, no pudo ser salvado y fue sacrificado.

Luego de ser atendido en el césped, Gutiérrez fue trasladado al hospital con quejas de dolor en la cadera y Gaffalione regresó al salón de jockey sin necesidad aparente de atención médica.

Mario Gutiérrez, en su cuenta de X (@_MGutierrez_) indicó: "Hoy estoy muy agradecido. Ayer fue un día duro, pero salí sin ningún hueso roto, solo con algunos moretones y mucho dolor. No tengo palabras para agradecer al personal médico de Gulfstream Park por su ayuda profesional y amable. ¡Gracias por todo lo que hacen!"