Paladín con la victoria en el Risen Star Stakes G3 es líder de las clasificatorias en la ruta al Kentucky Derby

La temporada de preparación para el Derby de Kentucky alcanzó un nuevo nivel este fin de semana, ya que Fair Grounds albergó la primera carrera clasificatoria de 50 puntos del calendario. El Risen Star Stakes G3, con una victoria solvente para Paladín, el costoso hijo de Gun Runner por un valor de $1,9 millones que ahora totalza 60 puntos en su preparatoria al Kentucky Derby (G1).

Kentucky Derby: Paladín se llevó el Risen Star S. G2 de $500,000

La jornada de este sábado 14 de febrero, el hipódromo de Fair Grounds, ubicado en New Orleans, Louisiana, presentó Risen Staer S. (G2) en distancia de 1.800 metros con una bolsa de $500.000 en premios Paladin, ganador del Remsen, sumó otro título preparatorio para el Derby a su palmarés, con una actuación destacada en los últimos metros para vencer por un estrecho margen a Chip Honcho.

Propiedad de la Sra. John Magnier, Michael Tabor, Derrick Smith, Peter Brant, Brook Smith y Summer Wind Equine, Paladin es entrenado por Chad Brown y pilotado por Tyler Gaffalione. Paladin recorrió 1 1/8 millas en 1:49.14, superando a Chip Honcho por medio cuerpo.

En una pista que favorecía a los caballos que iban o estaban cerca de la punta, Paladin arrancó con fuerza y ​​siguió al líder, Chip Honcho, quien se apresuró a ponerse al frente para marcar los primeros parciales de :23.81 y :47.49.

Paladin avanzó al segundo puesto a mitad de la recta y continuó presionando al líder en la curva final. Chip Honcho se mantuvo firme y lideró hasta bien entrada la recta, pero al comenzar a cansarse, Paladin lo superó en las últimas zancadas para alzarse con la victoria.

Kentucky Derby: Un camino perfecto rumbo a la edición 152

Paladín, hijo de Gun Runner en Secret Sight en Tapit, mantuvo su invito en tres salidas, ahora con una producción de $484,250. Con esta victoria, sumó 50 puntos en el Road to Kentucky Derby 152 y ahora lidera la clasificación con 60 puntos.

La última parada en el camino al Derby de Fair Grounds es el Louisiana Derby G2, con $1 millón en premios, que se disputará el sábado 2 de marzo. Los puntos de clasificación para el Derby de Kentucky se otorgarán en una escala de 100-50-25-15-10 para la competencia de 1 3/16 millas.

Tres participantes en la historia del Risen Star Stakes han ganado el Derby de Kentucky, pero dos de ellos —Country House en 2019 y Mandaloun en 2021— lograron sus victorias en el Derby ascendiendo por descalificación. (War Emblem quedó sexto en el Risen Star de 2002 y ganó el Derby contundentemente).

Tanto en 2022 como en 2023, los ganadores del Risen Star partieron como favoritos en el Derby de Kentucky. Epicenter quedó segundo en el Derby de 2022 con una cuota de 4-1, y Angel of Empire tuvo el mismo precio al quedar tercero en el Derby de 2023.