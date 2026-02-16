Emisael Jaramilo es el jinete más valioso del fin de semana en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, celebró este fin de semana 18 carreras, que incluyó dos pruebas stakes, en la cual el jinete venezolano Emisael Jaramillo, consiguió tres victorias, entre ellas se adjudicó las pruebas de mayor rango disputado; el San Marcos S (G3) y el Palos Verdes Stakes, en grama y tierra, respectivamente, para convertirse en el jockey más valioso de la doble cartelera.

Emisael Jaramillo en ritmo de ganadores en Arcadia

En la jornada del sábado Emisael Jaramillo estuvo en el San Marcos S. (G3) de $100,000 que, a bordo por primera vez de, Mondego se lanzó en la recta final y se abrió paso con dificultad hasta el frente para imponerse por un cuerpo y obtener una victoria destacada para el entrenador Michael McCarthy.

Mondego se impuso con un tiempo de 2:00.06 para 2.000 metros en pista de grama tras fracciones de 24.10, 48.11, 1:12.90 y 1:36.45. El caballo castrado de 6 años, hijo de Lope de Vega, propiedad de Cheyenne Stable, abonó en la taquilla $21.20, $9.00 y $5.40.

Emisael Jaramillo, en la jornada del domingo le tocó llevar a Man O Rose, en el Palos Verdes Stakes de $100,000, para imponerlo por un cuerpo y medio, con Jaramillo, en su control mostró una nueva dimensión tras ganar este evento desde posiciones de intermedia, y llevar al hijo de Stanford, entrenado por Jeff Mullins para el propietario y criador B & B Zietz Stables, a su quinta victoria consecutiva.

Man O Rose, un seis añero ganador de múltiples stakes llega a 12 victorias en 19 presentaciones con más de $630,000 en ganancias. Tras fracciones de 22.49, 44.98 y 57.53, Man O Rose se impuso con un tiempo de 1:09.87. En la taquilla dejó un pago $4.00, $2.40 y $2.10.

Con estas victorias Emisael Jaramillo, suma 21 victorias en el Hollywood Classic Meet de Santa Anita, que lo ubica en la segunda casilla del standing, detrás de los colideres Juan Herández y Kazushi Kimura, quien suman 23 triunfos. La jornada de carreras se reanudará este viernes con nueve carreras, donde Jaramillo, tendrá cuatro compromisos de monta.