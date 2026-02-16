El cielo es el límite: Samuel Marín con un ritmo despiadado está muy cerca de conseguir un hito en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

Samuel Marín, con solo cinco años establecido en Estados Unidos, se encuentra entre los mejores jinetes latinos que compiten en los hipódromos de norteamericanos. Samuel Marín, actual campeón del meet de Tampa Bay Downs, marcha firme en la temporada centenaria del circuito de Oldsmar, para conquistar el segundo campeonato de manera consecutivo y a un ritmo despiadado.

Samue Marín 12 victorias más un stakes

Samuel Marín, de 24 años, nativo de Trujillo, Venezuela, esta semana entró a un ritmo vertiginoso tras conseguir 13 victorias en la que incluyó la victoria en la edición 23 del The Turf Dash Stakes. Marín, sumó un triunfo el miércoles y jueves. El viernes, sumó cinco lauros por segunda vez esta temporada.

A esa misma actuación, el sábado le siguieron tres ganadores que incluye el Turf Dash Stakes de $100,000, sobre el lomo del castrado de 5 años del entrenador Mark Casse, My Boy Prince. Culminó la semana de forma emocionante con tres victorias el domingo.

El Turf Dash del sábado, de 5 furlongs, se decidió de manera espectacular, ya que Marín llevó a My Boy Prince, pegado al riel justo antes de la curva, una maniobra que resultó decisiva durante el tramo de la recta final ya que el ganador superó al veloz Rezasrolex por un cuello, en crono de 55.44 en pista de grama.

Por récord que ha perdurado por más de una década

Pasada la mitad del recorrido de la competencia que está en el centenario de su historia, el jockey venezolano Samuel Marín está en camino de eclipsar el récord de victorias en una sola temporada de 147 establecido hace 11 años por Antonio Gallardo.

El porcentaje de victorias de Marín de 27 es el mejor de cualquier jinete en la competición con al menos 40 montas. El piloto criollo suma 81 triunfos en el meet y producción de $1,767,244 para sus conexiones. A partir de este miércoles retorna a la acción con el cupo lleno para las nueve carreras programadas.