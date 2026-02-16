Suma constante y ventaja clara: Riccardo D’Angelo se despega en el meeting de entrenadores en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada vibró este fin de semana con un total de 18 competencias. El plato fuerte de la doble cartelera llegó la tarde del domingo, jornada que destacó por la disputa de dos pruebas selectivas con las victorias de Princesa Fina y el ejemplar importado Rockville.

El éxito económico también marcó la pauta. El 5y6 nocturno superó las marcas de reuniones previas en ese horario; sin embargo, la cifra estelar se registró ayer domingo. La recaudación alcanzó un total de Bs 291.653.740,00, un monto que refleja el respaldo masivo de la afición.

Efectividad en el liderato: Riccardo D'Angelo La Rinconada

En la lucha por la estadística, el entrenador Riccardo D’Angelo mantiene su racha positiva. Aunque no logró triunfos en la jornada dominical, su única presentada, la madura Fast Sensations, cumplió con una destacada actuación al ocupar el tercer lugar.

El dominio de D’Angelo se consolidó durante la tanda nocturna del sábado. El preparador sumó dos nuevas visitas al recinto de ganadores por intermedio de Big Valdi y la importada Miss Paola, ambos bajo la conducción del jinete Francisco Quevedo.

(Big Valdi)

(Miss Paola)

Pese a que la temporada apenas comienza, cada victoria resulta vital en este arranque de meeting. En una lucha que se anticipa pareja de principio a fin, D'Angelo suma de a poco pero saca ventaja frente a sus perseguidores en el óvalo de Coche.

Ya cumplida las fechas siete y ocho de carreras del primer meeting así van las cosas:

1) Riccardo D’Angelo con 10 victorias.

2) Humberto Correia y Fernando Parilli Tota con 7 victorias.

3) Fernando Parilli Araujo y Carlos Luis Uzcategui con 6 victorias.

4) Gabriel Márquez con 4 victorias.

5) Rohendy Gámez, Jorge Salvador y Juan Carlos García Mosquera con 3 victorias.