Dictamen en La Rinconada: Suspensión para jinete por incumplimiento de peso oficial

La Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció la noche de este domingo 15 de febrero la suspensión del jinete profesional Robert Capriles. El actual líder de la estadística cumplirá una sanción de dos semanas, efectiva a partir de la fecha.

La medida se dio a conocer a través de las resoluciones de la reunión número 08 en el Hipódromo La Rinconada. Durante la jornada se disputaron diez competencias, entre las cuales destacaron dos pruebas de Grado III.

El motivo de la sanción: La Rinconada

La penalización ocurrió tras la disputa del XXV Clásico "Hylander" (GIII), una prueba de 1.800 metros donde se impuso el ejemplar importado Rockville. Capriles participó en dicha carrera sobre los lomos de Padel, ejemplar que cruzó la meta en la quinta posición.

El conflicto surgió en el proceso de repeso posterior a la carrera. Los comisarios confirmaron que el jinete registró un peso inferior a los 55 kilos establecidos en el programa oficial, lo que activó de inmediato la sanción administrativa.

DÉFICIT DE PESO EN EL REPESO:

"Según informe del JUEZ DE PESO el jinete ROBERT CAPRILES (PADEL Nº04) presentó (700 gr.) menos en el repeso. En consecuencia, esta Junta Nacional de Comisarios DECIDE sancionar con SUSPENSIÓN por el término de DOS (02) SEMANAS al jinete ROBERT CAPRILES, desde el16/02/2026 hasta el 02/03/2026 de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 248 del Reglamento Nacional de Carreras.

En consecuencia, el ejemplar Padel fue descalificado y la pizarra quedo conformada de la siguiente manera: Rockville (USA), Forrest Gump, Li Tre Fratelli, Tuco Salamanca y Magicshadow (Usa)".

Robert Capriles: Meeting La Rinconada

Robert Capriles lidera el actual meeting con 10 victorias tras ocho jornadas disputadas. Pese a su dominio en la estadística, el fustán deberá cumplir la sanción impuesta antes de retomar sus labores en los óvalos del país