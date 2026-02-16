Stephen Curry participará en la competencia de triples en 2027

Suscríbete a nuestros canales

Si alguien pensaba que el espectáculo de los tres puntos había alcanzado su techo, Stephen Curry acaba de elevar la apuesta. El Chef no solo confirmó su participación para la edición del próximo año, sino que reveló que ya está actuando como reclutador estrella para transformar el evento en una cumbre de leyendas.

En declaraciones recientes, Curry dejó claro que su agenda ya tiene una cita marcada: "Ya lo tengo programado", afirmó tajante sobre su aparición en el concurso de triples de la próxima temporada.

La convocatoria

Lo que ha encendido las alarmas de la NBA no es solo la presencia de Steph, sino la lista de invitados que tiene en mente. Curry no busca competir contra cualquiera; quiere a los mejores que han tocado un balón de baloncesto.

Damian Lillard: El actual bicampeón del evento y el hombre que compite con Steph en rango de tiro.

Klay Thompson: Su Splash Brother histórico, cuya mecánica es considerada la más pura de la historia.

Kevin Durant: Uno de los anotadores más eficientes de todos los tiempos y excompañero de dinastía en Golden State.

"Vamos a traer a algunas personas. Yo, Dame, intentaré traer a Klay. Kev. Vamos allá", sentenció Curry, lanzando un guante que la liga difícilmente dejará pasar.

La inclusión de estos cuatro nombres en un mismo tablero de tiro representaría, posiblemente, el concurso de triples con mayor talento acumulado en la historia de la NBA. Entre Curry, Lillard, Thompson y Durant, suman miles de triples anotados y múltiples trofeos de campeón.

Este movimiento de Curry parece ser una respuesta al renovado interés por el tiro exterior, potenciado tras su reciente enfrentamiento contra Sabrina Ionescu. El éxito de audiencia de ese formato "estrella contra estrella" parece haber convencido a Steph de que el público quiere ver enfrentamientos directos entre la élite absoluta, más allá de los jugadores de rol que suelen completar el cuadro del sábado de estrellas.