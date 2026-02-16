El eterno King Kazu: Kazuyoshi Miura desafía las leyes del tiempo a sus 59 años

Suscríbete a nuestros canales

Mientras la mayoría de los futbolistas de su generación llevan décadas en el retiro, Kazuyoshi Miura continúa escribiendo capítulos en los libros de historia del deporte mundial. El icónico delantero, conocido globalmente como "King Kazu", ha vuelto a ser noticia este 2026 tras debutar como titular con el Fukushima United en la segunda división de Japón.

A sus casi 59 años, Miura no solo ostenta el título del futbolista profesional más veterano del planeta, sino que sigue demostrando una vigencia física que asombra a propios y extraños.

Pasión sin fecha de vencimiento

El regreso de Miura a la titularidad en el fútbol japonés es un testimonio de su inquebrantable disciplina y amor por el juego. Su presencia en el campo con el Fukushima United representa un hito de longevidad en el país del sol naciente, donde es considerado un ejemplo absoluto de profesionalismo.

En un fútbol cada vez más dependiente de la explosividad juvenil, "King Kazu" apuesta por la experiencia y una preparación meticulosa que le permite seguir compitiendo al nivel profesional en su sexta década de vida.

Para los aficionados y nuevos talentos, Miura se ha convertido en un faro que demuestra por qué el fútbol es considerado el juego más hermoso del mundo: la posibilidad de seguir soñando con el gol, sin importar cuántas velas haya en el pastel.