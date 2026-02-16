Fallo de los comisarios: El uso desmedido del látigo deja con multa a jinete profesional en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La pasión hípica continuó su curso este domingo 15 de febrero con la celebración de la reunión número 08 de la temporada 2026. El primer meeting del año ofreció una cartelera de diez competencias de alto nivel, entre las cuales destacaron dos pruebas selectivas en trayecto de 1.800 metros.

El balance de la jornada arrojó resultados positivos para la institución. El juego del 5y6 nacional no solo repartió atractivos dividendos entre los ganadores, sino que estableció un nuevo récord de recaudación, cifra que consolida el respaldo de la afición en este inicio de campaña.

Antalya domina la quinta válida: La Rinconada

Uno de los momentos más relevantes ocurrió durante la novena carrera del programa, correspondiente a la quinta válida del pool. En una prueba especial para yeguas de cuatro años, nacionales e importadas con un triunfo en su historial, la victoria fue para Antalya.

La yegua cruzó la meta en el primer lugar bajo la conducción del jinete José Alejandro Rivero y la preparación de Jorge Salvador. El evento contó con una nómina de nueve participantes y cumplió con las expectativas del público en el óvalo de Coche.

Sanción: Experimentado Jinete Multa Látigo R08

En la misma carrera participó la yegua Queen Alabama con la monta del experimentado Jean Carlos Rodríguez que arribó en la tercera casilla, luego las autoridades vistas los diferentes videos deciden multarlo por uso indebido del látigo tal y como se aprecia es las resoluciones emanadas por @Inh.

USO INDEBIDO DEL LÁTIGO (MULTA)

"Luego de observar la repetición de la prueba esta Junta de Comisarios pudo detectar que el jinete JEAN CARLOS RODRIGUEZ, hace uso indebido del látigo, fustigando de manera exagerada y excesiva a su conducido QUEEN ALABAMA N°05. Esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento Nacional de Carreras".