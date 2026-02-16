Mbappé se une a Ronaldinho y Cristiano en el olimpo de El Clásico

El Clásico no es solo el partido más visto del planeta; es el escenario donde se forjan las leyendas. A lo largo de más de un siglo de historia, cientos de estrellas han desfilado por el césped del Santiago Bernabéu y el Camp Nou, pero solo tres nombres han logrado una hazaña de consistencia goleadora casi imposible: anotar en cuatro ediciones consecutivas del derbi español.
Con su reciente racha, Kylian Mbappé ha grabado su nombre junto al de dos titanes que definieron épocas enteras: Ronaldinho Gaúcho y Cristiano Ronaldo.
Para entender la magnitud de este récord, debemos mirar los periodos de dominio de cada integrante de este exclusivo club:
1. Ronaldinho: El arte de la magia blaugrana
El brasileño fue el primero en establecer este listado de regularidad frente al eterno rival:
-
Noviembre 2004: Marcó el inicio de su racha.
-
Abril 2005: Continuó su dominio en la segunda vuelta.
-
Noviembre 2005: Protagonizó aquella noche histórica donde fue aplaudido por el Bernabéu.
-
Abril 2006: Cerró su ciclo de cuatro partidos seguidos batiendo las redes blancas.
2. Cristiano Ronaldo: La máquina merengue
El máximo goleador histórico del Real Madrid no podía faltar en esta lista, concentrando su racha en un año 2012 frenético:
-
Enero 2012: Anotó en los dos duelos de ese mes.
-
Abril 2012: Fue clave para decidir el rumbo de La Liga.
-
Septiembre 2012: Selló su cuarto Clásico consecutivo con gol.
3. Kylian Mbappé: El heredero del trono
El francés ha irrumpido en la rivalidad con una eficacia que asusta, logrando su marca en un periodo de menos de diez meses:
-
Enero 2025: Inició su cuenta personal en el derbi.
-
Abril 2025: Repitió la dosis en el segundo encuentro del año.
-
Mayo 2025: Mantuvo la racha en un duelo crucial de primavera.
-
Octubre 2025: Entró oficialmente al "Club de los Tres" con su gol más reciente.
Lo que hace este récord tan especial es que deja fuera a figuras legendarias como Lionel Messi, Raúl González o Alfredo Di Stéfano, quienes, a pesar de ser máximos artilleros del Clásico, nunca lograron hilvanar cuatro partidos seguidos viendo puerta.