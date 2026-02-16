Mbappé se une a Ronaldinho y Cristiano en el olimpo de El Clásico

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico no es solo el partido más visto del planeta; es el escenario donde se forjan las leyendas. A lo largo de más de un siglo de historia, cientos de estrellas han desfilado por el césped del Santiago Bernabéu y el Camp Nou, pero solo tres nombres han logrado una hazaña de consistencia goleadora casi imposible: anotar en cuatro ediciones consecutivas del derbi español.

Con su reciente racha, Kylian Mbappé ha grabado su nombre junto al de dos titanes que definieron épocas enteras: Ronaldinho Gaúcho y Cristiano Ronaldo.

Para entender la magnitud de este récord, debemos mirar los periodos de dominio de cada integrante de este exclusivo club:

1. Ronaldinho: El arte de la magia blaugrana

El brasileño fue el primero en establecer este listado de regularidad frente al eterno rival:

Noviembre 2004: Marcó el inicio de su racha.

Abril 2005: Continuó su dominio en la segunda vuelta.

Noviembre 2005: Protagonizó aquella noche histórica donde fue aplaudido por el Bernabéu.

Abril 2006: Cerró su ciclo de cuatro partidos seguidos batiendo las redes blancas.

2. Cristiano Ronaldo: La máquina merengue

El máximo goleador histórico del Real Madrid no podía faltar en esta lista, concentrando su racha en un año 2012 frenético:

Enero 2012: Anotó en los dos duelos de ese mes.

Abril 2012: Fue clave para decidir el rumbo de La Liga.

Septiembre 2012: Selló su cuarto Clásico consecutivo con gol.

3. Kylian Mbappé: El heredero del trono

El francés ha irrumpido en la rivalidad con una eficacia que asusta, logrando su marca en un periodo de menos de diez meses:

Enero 2025: Inició su cuenta personal en el derbi.

Abril 2025: Repitió la dosis en el segundo encuentro del año.

Mayo 2025: Mantuvo la racha en un duelo crucial de primavera.

Octubre 2025: Entró oficialmente al "Club de los Tres" con su gol más reciente.

Lo que hace este récord tan especial es que deja fuera a figuras legendarias como Lionel Messi, Raúl González o Alfredo Di Stéfano, quienes, a pesar de ser máximos artilleros del Clásico, nunca lograron hilvanar cuatro partidos seguidos viendo puerta.