Mbappé se une a Ronaldinho y Cristiano en el olimpo de El Clásico

La entrada del francés en este grupo no solo valida su estatus como el nuevo referente del Real Madrid, sino que reaviva una rivalidad que se nutre de estadísticas que parecen sacadas de otro planeta

Por

Eimy Carta
Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 08:08 am
El Clásico no es solo el partido más visto del planeta; es el escenario donde se forjan las leyendas. A lo largo de más de un siglo de historia, cientos de estrellas han desfilado por el césped del Santiago Bernabéu y el Camp Nou, pero solo tres nombres han logrado una hazaña de consistencia goleadora casi imposible: anotar en cuatro ediciones consecutivas del derbi español.

Con su reciente racha, Kylian Mbappé ha grabado su nombre junto al de dos titanes que definieron épocas enteras: Ronaldinho Gaúcho y Cristiano Ronaldo.

Para entender la magnitud de este récord, debemos mirar los periodos de dominio de cada integrante de este exclusivo club:

1. Ronaldinho: El arte de la magia blaugrana

El brasileño fue el primero en establecer este listado de regularidad frente al eterno rival:

  • Noviembre 2004: Marcó el inicio de su racha.

  • Abril 2005: Continuó su dominio en la segunda vuelta.

  • Noviembre 2005: Protagonizó aquella noche histórica donde fue aplaudido por el Bernabéu.

  • Abril 2006: Cerró su ciclo de cuatro partidos seguidos batiendo las redes blancas.

2. Cristiano Ronaldo: La máquina merengue

El máximo goleador histórico del Real Madrid no podía faltar en esta lista, concentrando su racha en un año 2012 frenético:

  • Enero 2012: Anotó en los dos duelos de ese mes.

  • Abril 2012: Fue clave para decidir el rumbo de La Liga.

  • Septiembre 2012: Selló su cuarto Clásico consecutivo con gol.

3. Kylian Mbappé: El heredero del trono

El francés ha irrumpido en la rivalidad con una eficacia que asusta, logrando su marca en un periodo de menos de diez meses:

  • Enero 2025: Inició su cuenta personal en el derbi.

  • Abril 2025: Repitió la dosis en el segundo encuentro del año.

  • Mayo 2025: Mantuvo la racha en un duelo crucial de primavera.

  • Octubre 2025: Entró oficialmente al "Club de los Tres" con su gol más reciente.

Lo que hace este récord tan especial es que deja fuera a figuras legendarias como Lionel Messi, Raúl González o Alfredo Di Stéfano, quienes, a pesar de ser máximos artilleros del Clásico, nunca lograron hilvanar cuatro partidos seguidos viendo puerta.

Lunes 16 de Febrero de 2026
Fútbol