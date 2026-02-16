Giannis Antetokounmpo se une al debate: ¿Messi o Cristiano?

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo del deporte de alto rendimiento, las comparaciones entre leyendas son inevitables. Recientemente, el referente de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, fue consultado sobre su preferencia entre las dos figuras que han dominado el fútbol mundial en las últimas décadas: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Lejos de esquivar la pregunta, el "Greek Freak" utilizó una analogía del baloncesto para describir la magnitud de ambos astros, comparando la dificultad de elegir entre ellos con tener que decidir entre Michael Jordan y LeBron James.

Aunque Giannis reconoció el don natural del argentino, dejó claro con quién siente una conexión más profunda a nivel profesional:

Sobre Messi : El dos veces MVP de la NBA definió al actual jugador del Inter Miami como poseedor de un "talento puro" .

Sobre Ronaldo: Antetokounmpo confesó que su enfoque personal se alinea más con el del portugués. "Mi mentalidad es más cercana a la de Ronaldo", afirmó con contundencia.

Esta declaración no es una sorpresa. La carrera de Giannis, marcada por una evolución física sin precedentes y una ética de trabajo que lo llevó de las calles de Atenas a la cima de la NBA, guarda paralelismos directos con la disciplina casi militar que ha caracterizado la carrera de Cristiano Ronaldo.