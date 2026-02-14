Impecable retorno: El prospecto Grande extiende su dominio en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado 14 de febrero en Gulfstream Park trascendió el interés del tradicional Royal Delta Stakes (G3). El óvalo de la Florida centró las miradas en la séptima competencia de la tarde, un Optional Claiming de $87,000, marco elegido para el reencuentro de Grande con las pistas. Tras 316 días de inactividad, el imponente hijo de Curlin en Journey Home despejó cualquier duda sobre su condición física con una victoria de alta factura.

El defensor de las sedas del Repole Stable retomó el hilo de una campaña que inició con perfil de estrella. Bajo la tutela de Todd Pletcher, este nieto de War Front proyectó una imagen de superioridad desde sus primeras presentaciones en la milla y los 1.800 metros. Cabe recordar que su ascenso hacia el Kentucky Derby sufrió una interrupción abrupta tras el Wood Memorial (G2) del pasado 5 de abril en Aqueduct. Aquella tarde, pese a una valiente escolta detrás de Rodríguez, una afección en uno de sus cascos frustró su participación en la Triple Corona.

Un duelo de titanes en la recta final: Gulfstream Park

Al momento de la partida en la prueba de hoy, Grande saltó con decisión hacia la vanguardia. El ejemplar marcó el camino junto a Back Em Up y ambos registraron un parcial de 24.14 para los primeros 400 metros. Antes del giro de la última curva, el jinete Rajiv Maragh movió a su conducido para cubrir los 800 metros en 47.05.

La exigencia física aumentó en el tramo final. Maragh trabajó a fondo sobre el ejemplar para repeler el avance de un nuevo rival: Praetor. La lucha resultó tenaz durante el paso de los 1.200 metros (1:10.85) y los 1.400 metros (1:23.00). Fue justo antes del rayado donde la reacción de Grande asombró a la afición. El pupilo de Pletcher sacó a relucir su casta, dominó por casi un cuerpo de ventaja y detuvo el cronómetro en 1:36.0 para la distancia de la milla.

Invicto en la arena de Florida

La pizarra oficial confirmó el triunfo de Grande, seguido por Praetor, X Y Prime, Magna Time y Forty N Five. El dividendo del ganador se fijó en $4.80, con un pago de $3.00 al Placé y $2.40 al Show.

Este resultado posee una relevancia estadística notable. A pesar de su único revés en Nueva York el año pasado, en el Wood Memorial (G2), Grande mantiene su invicto en el óvalo de Gulfstream Park. Su capacidad para sortear una inactividad de más de diez meses lo posiciona, una vez más, como uno de los nombres a seguir en las pruebas de aliento de la presente temporada.